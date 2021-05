Aveva rubato indumenti per oltre 100 euro in Via XXIV maggio, riconosciuto e denunciato

La Spezia - E' stato rintracciato l'uomo che alle 14 circa di giovedì 13 maggio aveva messo a segno un furto di indumenti esposti all’interno di un punto vendita di Via XXIV maggio, per un valore complessivo di 108 euro.

Le indagini, l’ascolto delle testimonianze dei testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito alla Squadra mobile spezzina di risalire al responsabile del furto, identificato in un cittadino italiano di 58 anni residente in altra regione, ma attualmente domiciliato alla Spezia, con precedenti penali specifici e già destinatario di avviso orale emesso dal Questore il 23 maggio 2020.

L’uomo ieri è stato segnalato all'autorità giudiziaria per furto aggravato, perché consumato con destrezza.