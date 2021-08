Automobile saccheggiata, incastrati da testimonianze e occhi elettronici

La Spezia - Lo scorso 22 luglio, testimoni segnalavano al 112 la presenza in Via Roma di due uomini che si aggiravano con fare sospetto attorno ad un’autovettura di grossa cilindrata lì posteggiata.

La volante immediatamente inviata sul posto accertava che era stato infranto un vetro dell’autovettura ed erano state asportate dal suo interno due borsette da donna, mentre gli autori si erano già allontanati. Solleciti gli approfondimenti degli agenti della 3^ sezione della Squadra Mobile della Questura della Spezia che, anche con l’ausilio di filmati recuperati da privati cittadini e della videosorveglianza della zona, corroborati dalle testimonianze assunte, sono riusciti ad individuare i due responsabili: un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino bosniaco di 38 anni, entrambi pluripregiudicati gravitanti in provincia, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

La posizione soggettiva del cittadino italiano è al vaglio della Divisione Anticrimine, mentre per quella del cittadino bosniaco sta procedendo l’Ufficio Immigrazione.