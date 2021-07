Automedica per il trasporto urgente di sangue si ribalta in Via Prosperi

La Spezia - Incidente stradale all'incrocio tra Viale Italia e Via Prosperi alla Spezia dove è rimasta coinvolta un'automedica per il trasporto sangue. L'episodio risale al primo pomeriggio di oggi, verso le 14.30, quando per dinamiche in fase di accertamento una seconda vettura e un mezzo della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure sono entrati in collisione con il coseguente ribaltamento dell'automedica finita poi contro un semaforo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i due volontari che non hanno riportato gravi lesioni. L'auto della Pa di Vezzano stava raggiungendo il nosocomio spezzino per reperire un carico indirizzato al San Bartolomeo di Sarzana. Immediato l'intervento dei soccorritori, della Polizia Locale e i Vigili del fuoco. La situazione ha richiesto una modifica alla viabilità con la deviazione del traffico, nella parte rimasta libera Via Prosperi in attesa della rimozione dei mezzi rimasti fermi. Iltraffico ha subito rallentamenti fino alla fine degli interventi.