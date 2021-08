La Spezia - Un'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme in Via Carducci poco dopo le 20 di questa sera. L'incendio ha creato rallentamenti al traffico in direzione La Spezia e al momento non è dato sapere se ci siano persone ferite, né se si tratti di un'avaria o di un incidente.

I Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine stanno raggiungendo il posto il questi minuti.



"Per cause in via di accertamento - spiega la nota dei Vigili del Fuoco -un'autovettura che procedeva sul raccordo autostradale in direzione La Spezia, ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente fortunatamente è riuscito a fermare l'auto e ad allontanarsi. Sul posto è arrivata rapidamente la prima partenza dei Vigili del Fuoco con un APS ed una campagnola dotata di un modulo per l'estinzione incendi. La vettura è stata spenta, sono in corso le operazioni per il ripristino della viabilità con l'ausilio dei Vigili Urbani di la Spezia".