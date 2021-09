in via genova

in via genova

La Spezia - Una 45enne ha riportato traumi e ferite nell'incidente avvenuto nel pomeriggio in via Genova alla Spezia. Nello scontro fra un'auto e il monopattino su cui si stava spostando, la donna ha riportato trauma cranico, politrauma agli arti superiori e contusione del rachide cervicale e toracico-lombare ed è stata trasportata in Shock Room del Sant'Andrea.

Sul posto è intervenuta l'automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere e un'ambulanza P.A. Croce Gialla.