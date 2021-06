Auto abbandonate, sanzionati e denunciati sei spezzini

La Spezia - Continua la campagna di controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia Locale della Sezione decoro urbano sul fronte degli abbandoni di rifiuti, in particolar modo di veicoli fuori uso. Giusto stamani gli agenti, al termine di accurate indagini svoltesi nella zona industriale del quartiere di Melara (ex Area Cantiere Cayman) dove erano stati rinvenuti un totale di 15 veicoli in totale stato di abbandono, hanno denunciato sei spezzini.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso d’identificare tutti i proprietari dei veicoli così da intimare loro la rimozione degli stessi per la conseguente successiva demolizione.

Solo una parte delle persone sollecitate ha provvisto alla rimozione a spese proprie mentre per i non ottemperanti, sei, come detto, gli agenti hanno proceduto con identificazione e successiva denuncia penale ai sensi del Codice dell'Ambiente, nonché sanzione di 1.666 euro.

I veicoli sono stati rimossi a spese del proprietario dell’area privata in cui si trovavano.

Attualmente sono due i veicoli per i quali gli agenti stanno svolgendo ancora accertamenti, che risultano difficoltosi vista l’irreperibilità dei proprietari.