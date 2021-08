Aumentano i ricoveri in Liguria, nello Spezzino 461 casi attivi

La Spezia - Sono 169 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3470 tamponi molecolari e 3412 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata: Imperia 34, Savona 19, Genova 82, La Spezia 30, non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.



Nelle ultime 24 ore fortunatamente non si sono registrate vittime e il totale dei decessi in Liguria resta così a 4366 da inizio pandemia, di qui 472 in Asl5. Rispetto a ieri invece sale il numero degli ospedalizzati (+6) che sono ad oggi 53 negli ospedali liguri con 13 persone in terapia intensiva. Una di queste è occupata al Sant'Andrea della Spezia dove i ricoverati sono passati dai 5 di ieri ai 6 di oggi.

A livello regionale i casi ancora attivi sono 2742, dei quali 461 nello Spezzino dove ci sono anche 288 persone in sorveglianza attiva. I nuovi guariti infine sono 62 che portano il totale da inizio pandemia a 98834.



Per quanto riguarda la percentuale fra vaccini consegnati e somministrati oggi si attesta al 92% mentre i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salgono a 777.186 dei quali 106.904.