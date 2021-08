Aumentano i ricoverati in Liguria, 484 casi nello Spezzino

La Spezia - Sono 76 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1320 tamponi molecolari e 1234 test antigenici rapidi. Questo il dettaglio dei nuovi casi riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 11, Savona 5, 47 Genova, La Spezia 13.



Nel bollettino odierno resta invariato il numero dei decessi che in Liguria sono stati 4368 da inizio pandemia, fra i quali 472 spezzini. Nelle ultime 24 ore è invece aumentato di tre unità il dato dei ricoverati che sono oggi 66 negli ospedali liguri (+3) di cui 15 in terapia intensiva. Numero invariato al Sant'Andrea della Spezia dove gli ospedalizzati sono sempre cinque di cui 2 in terapia intensiva. Oggi i guariti sono 44 che portano il totale da inizio pandemia a 99220, mentre in casi attualmente attivi nella nostra regione sono 2874 di cui 484 in Asl5 dove 278 soggetti sono in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda la percentuale di vaccini consegnati su somministrati si attesta oggi al 94% con un totale di 798819 liguri che hanno ricevuto la seconda dose, dei quali 110582 spezzini.