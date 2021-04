Attuato piano inteforze per la ripresa in sicurezza delle lezioni scolastiche

La Spezia - Appena terminato il bilancio del primo giorno dei servizi di prevenzione anticovid disposti per la ripresa della frequenza scolastica in presenza, al 70%, degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo e della provincia spezzina.



Come deciso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 22 aprile e confermato nel Tavolo tecnico del 24 aprile in Questura, cui hanno partecipato anche i vertici di ATC, è stato attuato dalla mattina odierna un piano concordato di monitoraggio ed intervento finalizzato a garantire il rientro degli studenti nei rispettivi istituti scolastici in linea con le disposizioni anti Covid-19 e con l’organizzazione scaglionata di ingressi e uscite varata dalla Direzione scolastica.



Importante il coordinamento tra la Centrale Operativa della Questura, a cura del dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico, e le sale operative dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale della Spezia e dell’azienda del trasporto pubblico, per facilitare la circolazione delle informazioni relative rispettivamente ai controlli e all’andamento dei flussi di persone sia sui mezzi pubblici che nei pressi degli istituti scolastici, e calibrare, secondo le circostanze, differenti modalità operative di intervento in presenza di eventuali assembramenti o problematiche di ordine e sicurezza pubblica, che non si sono di fatto registrati. Per la Provincia il coordinamento dei servizi di prevenzione è stato assicurato dal Commissariato di Sarzana e dalle articolazioni dei Carabinieri competenti per territorio.



I presidi delle pattuglie della Polizia di Stato, comprendenti anche Polizia Stradale e Ferroviaria, di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali, sia presso i singoli istituti scolastici superiori che presso i punti potenzialmente critici della circolazione stradale e ferroviaria, hanno accompagnato anche questa nuova ripresa, vigilando affinché avesse luogo senza criticità.



Il Sostituto Commissario che ha coordinato sul campo, nella giornata odierna, il dispositivo interforze nel capoluogo ha rilevato ovunque un’elevata consapevolezza e un grande senso di responsabilità degli studenti, che sono risultati muniti di dispositivi di protezione individuale e impegnati a mantenere il distanziamento interpersonale, secondo dinamiche collaudate. Registrata una buona fluidità dei flussi sia nelle stazioni ferroviarie che alle fermate dei bus e nei pressi degli istituti scolastici. Il dispositivo dei servizi elaborato dalla Questura sarà attivo anche nei prossimi giorni per monitorare il consolidamento del rispetto delle misure in atto.