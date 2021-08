Atto vandalico in Piazzale Giovanni XXIII: colonnina finisce ai piedi della targa dedicata a Cavour

La Spezia - Danneggiamenti in Piazzale Giovanni XXIII. Una colonna di un parcheggio privato, che si affaccia all'entrata principale della cattedrale di Cristo Re, è stata rimossa, fatta rotolare per tutta la discesa fino a finire ai piedi della targa dedicata al Camillo Benso Conte di Cavour.

La colonna pare sia stata rimossa nella notte tra sabato e domenica. Per tutta la discesa ci sono tracce dello spostamento. A distanza di due giorni, i resti giacciono ancora sotto la targa. Nella zona della rimozione sono presenti una serie di telecamere. L'ultilizzo delle immagini potrebbero portare a svelare gli autori del gesto.