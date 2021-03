Asti ricorda il comandante Raso: "Contribuì a trasformazione economia cittadina"

La Spezia - L'ex assessore Paolo Asti ricorda il comandante Silvano Raso, spentosi all'età di 87 anni.



Ho avuto modo di conoscere Silvano Raso nel 1987, quando entrato nel Porto della Spezia da giovane imprenditore, non avevo ancora ventitrè anni. Proprio il comandate Raso mi raccontò che in quegli anni, per far conoscere Spezia nel mondo dell'intermodale e della contaneirizzazione e per far distinguere il nostro scalo da quello genovese, fu necessario chiamare la società La Spezia Container Terminal. Vidi con i miei occhi la trasformazione delle banchine dove, in quegli anni la società guidata da Raso, che sarebbe diventata poi quel che gli spezzini hanno avuto modo di conoscere, aveva gli uffici in tre container al Molo Fornelli. Lo sviluppo portuale trovò in Raso e in altri dirigenti, come ad esempio Mario Parmeggiani presso la società Messina, le guide capaci di interpretarne le dinamiche e lo sviluppo. Sono stati gli uomini che hanno contribuito a trasformare l'economia cittadina da economia di stato a quella di libero mercato.



Paolo Asti