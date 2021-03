Arriva con la bici elettrica per comprare l'hashish, ma la Municipale blocca tutto

La Spezia - È finita nella Caserma di Via La Marmora la serata di un ragazzo colto ad acquistare sostanza stupefacente nel Quartiere Umbertino. Il giovane non aveva messo in conto l’attività di prevenzione della Polizia locale della Spezia. Gli agenti infatti erano presenti in abiti civili, a supporto dei colleghi in uniforme impiegati nel dispositivo di presidio di Piazza Brin disposto della locale Questura.



Il servizio in borghese, disposto per contrastare nel quartiere il fenomeno del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, rilevato soprattutto nella zona di Via Firenze, ha permesso di notare due individui giungere a bordo di una bicilcetta elettrica e colloquiare con un cittadino marocchino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. E’ bastato attenzionare il terzetto che si allontanava appartandosi, per notare uno dei due ragazzi che acquistava alcune dosi di hashish dal cittadino marocchino.



Gli agenti operanti intervenivano prontamente identificando e deferendo all'autorità giudiziaria il trentacinquenne marocchino per l’avvenuto spaccio. L’assuntore, un ragazzo di 23 anni, è stato segnalato alla prefettura per l’adozione dei provvedimenti del caso.