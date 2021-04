Arrestato per spaccio, mette a soqquadro il comando della Locale

La Spezia - Colto in flagrante mentre cedeva dell'hashish. La via è una di quelle che finisce spesso nelle cronache dello spaccio cittadino: Via Milano all'angolo con Corso Cavour. Lì gli agenti della Polizia Locale spezzina hanno assistito al reato ieri pomeriggio e sono intervenuti per fermare un cittadino senegalese di 33 anni, irregolare sul territorio italiano, mentre serviva una "cliente", una donna italiana di 38 anni residente in città.

Per lo spacciatore è scattato l’arresto, anche in virtù dei precedenti per spaccio ed alla violazione di un ordine di divieto di ritorno nel Comune della Spezia emesso dal Questore a metà marzo. Non contento l’arrestato, giunto all’interno del comando di Via Lamarmora, ha dato in escandescenza, danneggiando alcuni arredi della caserma, motivo per il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per danneggiamento aggravato. Il denaro, provento dell’attività di spaccio, e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro penale. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina alle 11. L’acquirente dell’hashish è stata segnalata alla locale prefettura in qualità di assuntrice.