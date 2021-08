Arrestate alla stazione di Massa due giovani: avevano rubato anche alla Spezia

La Spezia - Nell'ambito dell'operazione "Stazioni sicure" messa in campo dalla Polfer toscana sono state arrestate ieri a Massa due cittadine straniere, una serba di 29 anni e una croata di 24, pregiudicate e in Italia senza fissa dimora, perché entrambe gravate da un ordine di carcerazione. In particolare, le donne, fermate per un controllo mentre si trovavano all’interno della stazione ferroviaria, sono risultate ricercate per reati contro il patrimonio commessi nelle città di Varese, La Spezia e Salerno, dovendo scontare, la 24enne, 3 anni 5 mesi e 5 giorni di reclusione più la multa di euro 1.333,00, mentre la 29enne, un anno e la multa di 300,00 euro.



Le due straniere, una incinta e l’altra con al seguito una bimba di 8 mesi, sono state accompagnate presso il carcere di Firenze.