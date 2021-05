Appello del Prefetto ai tifosi: "Rispettate senza indugi il coprifuoco"

La Spezia - “Chiedo a tutti i tifosi dello Spezia Calcio, laddove si concretizzassero le iniziative ipotizzate dai social, di essere all’altezza del valore della squadra del cuore, mantenendo sempre le mascherine ed il distanziamento sociale, e rispettando senza indugi, il coprifuoco, che scatterà poco dopo la fine della partita. Non guastiamo la bellezza di questi giorni, con comportamenti che mettano in pericolo il cammino verso la ripresa, che stiamo percorrendo tutti insieme, come si addice ad una comunità coesa, come quella spezzina. Non si può tifare per lo Spezia senza volere il bene della città tutta.”

Questo l’appello del Prefetto, Maria Luisa Inversini, dopo la conclusione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri pomeriggio, a cui hanno partecipato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, l’Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Filippo Ivani, il Vice Questore Vicario, Carmine Ingrosso, il Vice Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Fabi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimo Benassi, il Comandante della Polizia Locale della Spezia, Francesco Bertoneri ed il Direttore organizzativo dello Spezia Calcio, Pierfrancesco Visci.

In vista dell’ultima giornata del campionato di “Serie A”, quando lo Spezia Calcio incontrerà la Roma al Picco, domenica 23 maggio alle ore 20,45, adottate alcune misure di carattere preventivo, fra cui la conferma delle ormai consolidate “bolle” davanti allo stadio e all’Hotel NH, dove alloggia la squadra di casa, limitazioni alla circolazione, nonché il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro dalle ore 17 alle ore 23.