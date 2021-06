Anticendio navale, Vigili del fuoco lombardi a lezione nel comando spezzino

La Spezia - Nelle scorse settimane si è svolto presso il Comando Provinciale della Spezia un corso di Antincendio Navale per il personale operativo dei Vigili del Fuoco della regione Lombardia, proveniente dai comandi di Milano, Brescia, Sondrio, Varese, Monza Brianza, Como, Pavia, Lodi, Bergamo e Mantova.

L'uso del simulacro navale permette di ricreare quelle situazioni di fiamme e fumo che si sviluppano nel corso di un incendio; l'operatore impara così ad affrontarle senza il coinvolgimento ambientale di un intervento vero e proprio.

Teoria e pratica si succedono durante la settimana di svolgimento del corso fornendo competenze che, malgrado l'intestazione le collochi in ambiente navale, in realtà sono applicabili ad ogni incendio in ambiente confinato, sia esso di civile abitazione piuttosto che impianto industriale.

La termocamera è uno strumento indispensabile quando si affrontano incendi in ambienti confinati; si tratta di una particolare telecamera sensibile alla radiazione infrarossa con la quale si ottengono immagini o riprese.

A fine corso, esami teorici e pratici superati da tutti i partecipanti, svolti alla presenza del Direttore Regionale della Liguria, Claudio Manzella.

Il Comandante Leonardo Bruni che ha seguito personalmente varie fasi di svolgimento del corso e ha presenziato gli esami finali, ha sentitamente ringraziato i partecipanti e lo staff didattico per le professionalità e le competenze espresse.