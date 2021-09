Anime giovanissime e agitate in Piazza Verdi, ondata di controlli in città

La Spezia - Occhi puntati su Piazza Verdi, centri massaggi, bar e l'esecuzione di un arresto. Questo il bi-lancio della nuova ondata di controlli portata a termine dal Reparto prevenzione crimine Piemonte e il personale della questura della Spezia. Al centro del monitoraggio: le attività di prevenzione anti Covid.

Partendo da Piazza Verdi verso le 18.30 i poliziotti sono intervenuti per calmare un gruppo di giovanissimi, per la maggior parte minorenni, e invitandoli a mantenere un comportamento più consono dopo alcune segnalazioni moleste giunte alle volanti poco prima.



Nel frattempo la Squadra Polizia amministrativa della questura assieme agli operatori delle volanti eseguivano una serie di controlli amministrativi all’interno di alcune attività del centro cittadino, compresi tre centri per massaggi. Dipendenti ed avventori sono risultati tutti in regola con la normativa sanitaria e, per gli stranieri, con il permesso di soggiorno.



Gli agenti hanno proceduto a un nuovo controllo di un bar in via Nino Bixio, in occasione della notifica al titolare dell’attività, di due sanzioni amministrative per altrettanti violazioni riscontrate da personale della Squadra volante nel corso di un intervento avvenuto dopo la mezzanotte del 29 agosto. Nella circostanza, gli agenti avevano riscontrato le violazioni: per aver proseguito alla diffusione musicale oltre la mezzanotte e per aver consentito l’accesso all’interno del locale di numerosi avventori, una decina in più rispetto al numero previsto ed indicato anche nel cartello affisso all’entrata del locale, permettendo così il crearsi di un assembramento. Le sanzioni notificate sono pari a 400,00 euro l’una.



Nel primo pomeriggio, la Mobile ha tratto in arresto uno spezzino di 57 anni eseguendo un ordine di carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova che, per un cumulo di pene, lo ha condannato alla pena di anni 7, mesi 1 e gg.15 di reclusione per svariati reati, da lesioni personali aggravate e minacce, oltraggio a PU, a bancarotta fraudolenta e omessa dichiarazione di imposte; l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Villa Andreino.

Nel corso della giornata sono proseguiti i controlli ai nodi della circolazione stradale, auto-stradale e ferroviaria della provincia spezzina da parte delle Specialità della Polizia di Stato. Il consuntivo della giornata è di 6 posti di controllo in strada, n. 205 persone controllate, di cui 45 straniere, n. 64 veicoli controllati, 6 persone denunciate, di cui 2 cittadini stranieri, 1 arrestato ed elevate 18 contravvenzioni al codice della strada.