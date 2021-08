Angelo e Massimiliano, una cerimonia alla secca del Tinetto per ricordarli

La Spezia - La memoria di Massimiliano Bianco è sempre viva. Anche oggi che il suo adorato papà Angelo ha perso una battaglia contro una malattia. La famiglia e il gruppo Spezia Sub vogliono proseguire nell'onorare la memoria di entrambi: quella di Massimo mancato a 33 anni per un malore improvviso durante una lezione di pesca subacquea nei fondali del Tinetto e Angelo i cui funerali si sono tenuti nei giorni scorsi. Per questo motivo, il 22 di agosto alle 10 si terrà la commemorazione per Massimiliano, da sempre organizzata dal padre in sua memoria.

In una lunga lettera di ricordo, pubblicata sui social, la famiglia e gli amici raccontano: "Lo Spezia Sub invita a partecipare alla cerimonia che si terrà domenica 22 agosto dalle 10 presso la secca del Tinetto, che inizierà con la lettura della"Preghiera del Subacqueo"e la posa in mare di una corona di fiori alla memoria. Alle ore 10:40 seguirà l'immersione dei sub in visita alla targa che dal 2006 indica il luogo della scomparsa silenziosa".

"La famiglia di Angelo coglie l'occasione per ringraziare tutti per la grande manifestazione di affetto e presenza all'ultimo saluto del congiunto che,Angelo di nome e di fatto,ora veglia e protegge dall'alto i suoi cari col ritrovato sorriso di Massimiliano che cammina al suo fianco - proseguono -. Un ringraziamento speciale al sacerdote di Beverino don Paolo Costa che, compagno di stanza all'ospedale Sant'Andrea, si è preso cura di Angelo fino all'ultimo respiro. Con lui anche l'amico dottor Mario Rizzo che ha portato sostegno e conforto a lui e ai suoi cari nei giorni di degenza".



"Angelo e Massimiliano vivono nel ricordo per le belle persone che sono state in famiglia,sul lavoro, a Fabiano Basso che li ha visti crescere - concludono -. Entrambi sono stati per anni donatori di sangue, esemplari testimoni di amore per la vita loro e del prossimo".



In caso di maltempo la cerimonia sarà rinviata a domenica 29 agosto.