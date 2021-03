Aned: "A cento anni dalla nascita sempre vivo il ricordo di Aldo Montefiori"

La Spezia - "Aldo Montefiori, partigiano ex deportato nel Campo di concentramento nazista di Bolzano ci ha lasciato un anno fa in piena pandemia Covid 19 senza poter stringersi a Lui e alla Sua famiglia". E' quanto si legge in una nota dell'Anded della Spezia che prosegue: "Nato il 3 aprile 1921, catturato il 6 luglio 1944 a Valeriano, imprigionato a Villa Andreino, quindi trasferito alla caserma XXI Reggimento Fanteria, tradotto via mare al carcere di Marassi dove viene interrogato e obbligato a sottoscrivere confessione di colpevolezza. Il 2 febbraio 1945 viene deportato al Campo di concentramento di Bolzano (matricola 9042 E). Aldo è uno dei prigionieri caricato sull'ultimo trasporto verso Mauthausen, viaggio non realizzato per il bombardamento della linea ferroviaria del Brennero. Perdurando le restrizioni per il Covid, l'Aned della Spezia e la famiglia, lo ricordano nel centenario della nascita."