Ancora numeri stabili in Liguria, un decesso a Sanremo

La Spezia - Sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.346 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.169 tamponi antigenici rapidi. Sono 1.312 (-1 rispetto a ieri) i liguri attualmente positivi, di cui 208 (+2) nello Spezzino. Invariato il numero dei ricoverati Covid positivi sul territorio regionale: sono 20, di cui 6 in terapia intensiva. La medesima anche la situazione in Asl5, dove c'è un solo ospedalizzato con il coronavirus, al Sant'Andrea. Il bollettino registra poi 7 nuovi guariti a livello regionale (97.799 da inizio pandemia) e purtroppo il decesso di un uomo di 59 anni all'ospedale di Sanremo; diventano quindi 4.352 i decessi di pazienti Covid-19 positivi in Liguria da inizio pandemia, 471 dei quali verificatisi negli ospedali spezzini.

Intanto superano quota 1 milione e 370mila i vaccini somministrati in Liguria da inizio campagna; di questi, oltre 492mila sono seconde dosi. Oltre 64mila le persone che in Asl5 hanno ricevuto sia prima che seconda dose. Più di 184mila le dosi totali somministrate in Asl5 da inizio campagna.