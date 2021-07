Ambulanza coinvolta in un incidente in Viale Carducci: due feriti

La Spezia - Incidente stradale all'incrocio tra Corso Nazionale e Via Carducci alle 10.30. A rimanere coinvolte un'ambulanza della Pubblica assistenza di Brugnato e un'automobile. Il bilancio è di una donna ricoverata in codice rosso al Sant'Andrea, che si trovava già a bordo del mezzo di soccorso e di una donna di circa 60 anni che viaggiava a bordo dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia.

Stando a quanto si apprende un'ambulanza e un'automedica stavano trasportando d'urgenza una donna in ospedale a sirene spiegate transitando per Via Carducci. L'auto che proseguiva su Corso Nazionale, in direzione Viale San Bartolomeo, non avrebbe sentito le sirene transitando per l'incrocio. E' stata dunque sfiorata ad una ruota posteriore e si sarebbe ribaltata finendo poi per atterrare, parti, sulle due ruote all'angolo opposto. Ad accertare questi aspetti, come detto, sarà la Polizia locale.

Immediato l'intervento anche di altri soccorritori. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze della Pubblica assistenza della Spezia che hanno recuperato la paziente che viaggiava sul mezzo di soccorso e la donna alla guida dell'auto. Per la prima è stato disposto il trasferimento in codice rosso, per l'altra in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Rallentamenti al traffico per tutta la durata degli interventi.