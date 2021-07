Ambulante di giorno, pusher di sera: così finisce in carcere a ventisei anni

La Spezia - Dalla spiaggia al carcere la strada è stata breve per un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale che era stato tratto in arresto dalla Polizia Locale nella serata dello scorso 18 giugno, colto in flagranza mentre spacciava sostanze stupefacenti ai danni di un minore in via Galilei, nei pressi di Piazza del Bastione. Per il giovane, un senegalese di 26 anni, il Gip in sede di convalida dell’arresto aveva disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Locale quale misura cautelare, misura alla quale il giovane non aveva mai ottemperato. Nel frattempo, lo straniero era stato nuovamente pizzicato ed arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, questa volta dall’arma dei Carabinieri, ed era stato sottoposto nuovamente all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, alla quale anche in questo caso non aveva adempiuto nuovamente.



Gli agenti dell’area sicurezza, sapendolo inottemperante alla misura cautelare e vedendolo sempre aggirarsi nelle aree della movida, hanno prontamente relazionato la Procura della Repubblica, che ha chiesto l’aggravamento della misura

cautelare al Gip. Il Gip, valutate le circostanze e la personalità del soggetto, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, misura mai attesa dal 26enne, tramutandola nella custodia cautelare in carcere. L’ordine di arresto è stato prontamente eseguito dagli agenti della Polizia Locale che hanno rintracciato il giovane, scoprendo che, di giorno effettuava il venditore ambulante sul

litorale lericino, mentre la sera spacciava nell’area della movida spezzina. Lo straniero, espletate le formalità di rito presso il comando di viale Amendola, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.