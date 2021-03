Ambiente e abbandono rifiuti, multone da 3mila euro per il conducente di un autocarro

La Spezia - Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i servizi straordinari disposti dal Comando di via La Marmora, volti all’intensificazione dei controlli contro l'abbandono di rifiuti; tutto il personale operativo è stato sollecitato a porre particolare attenzione al fenomeno, ognuno per quanto di competenza e nelle rispettive aree di impiego operativo.

Nel pomeriggio di ieri è stato intercettato un altro autocarro, mentre transitava in viale Italia con direzione Migliarina, controllato dagli agenti in servizio in moto, poichè trasportava un carico di rifiuti di cemento provenienti da una cantiere in Porto Venere. A bordo del veicolo era presente un formulario parzialmente compilato, da essere totalmente inefficace ai fini della tracciabilità del rifiuto (privo della destinazione del trasporto e del peso, sia pure stimato del rifiuto). Il conducente dichiarava di essere diretto ad un impianto di Santo Stefano di Magra. A quest’ultimo è stata irrogata la sanzione amministrativa prevista per le incompletezze nella tenuta del formulario, per un importo da 1.600 euro a 10mila, con pagamento in misura ridotta di 3.200 euro. Sono in corso ulteriori verifiche circa effettivo buon fine del trasporto presso l'impianto di smaltimento.



