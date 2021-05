Altro blitz alle scalinate storiche, la Polizia identifica adolescenti fra i 15 e i 20 anni

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri, le volanti della Questura della Spezia, unitamente a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato una serie di controlli e di pattugliamenti appiedati e automontati in centro, partendo dal quartiere Umbertino per poi spostarsi verso le scalinate storiche e presso i giardini pubblici, in particolare al Palco della Musica e al Monumento di Garibaldi.



Nel tardo pomeriggio interessati anche piazza Verdi e la limitrofa via dei Colli, nonché piazza Giovanni XXIII, alle spalle della cattedrale. Particolare attenzione veniva riservata alle scalinate Santa Lucia e San Giorgio, già oggetto di esposti della cittadinanza e di ripetuti controlli operati dalle volanti nello scorso week end. Proprio in scalinata San Giorgio, all’altezza dei ruderi delle Clarisse, venivano controllati diversi giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni; due di questi, risultavano già destinatari di recente avviso orale del Questore della Spezia, mentre un terzo è risultato avere a suo carico, oltre all’avviso del Questore, anche la misura imposta dell’obbligo di dimora nel comune della Spezia con obbligo di permanenza notturna in casa. Non risultavano condotte illecite in atto.



I servizi di vigilanza in centro hanno fatto rilevare un discreto flusso di frequentatori, senza registrare comportamenti irrispettosi delle prescrizioni sanitarie in atto. Al termine del turno risultavano controllate 54 persone, 36 con precedenti penali o di polizia, di cui 28 cittadini stranieri.