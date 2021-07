Altri ventitrè positivi nello Spezzino, ora sono 293. Ma gli ospedali rimangono vuoti

La Spezia - Sono 134 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.905 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.889 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia i nuovi positivi sono 46, a Savona 7, a Genova 58 fra Asl 3 e Asl4, nello Spezzino ammontano invece a 23. Il dato complessivo che concerne i positivi attuali vede Savona a 175, Imperia a 158, La Spezia a 293 e Genova a 988: concorrono ai 1804 totali, anche 47 casi fuori regione e 143 in fase di verifica.



In Liguria 20 persone sono in ospedale, con positività al coronavirus e le sei terapie intensive sono tutte concentrate al Policlinico San Martino di Genova: nessun paziente positivo al coronavirus è ricoverato nei nosocomi della Spezia e Sarzana. Per quel che concerne i soggetti in sorveglianza attiva 97 appartengono ad Asl1, 69 ad Asl2, 296 ad Asl3, 62 ad Asl4, 158 ad Asl5 per un totale ligure di 682 individui. Infine i vaccini: 1.789.035 quelli consegnati (fonte governativa), 1.580.064 i somministrati con l'88% di percentuale vaccini somministrati su consegnati.



Tamponi processati con test molecolare: 1.429.438 (+2.905)

Tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 435.083 (+2.889)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 104.240 (+134)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 1.804 (+103)