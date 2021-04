Altri 27 positivi, Spezzino di nuovo vicino a quota 1.000

La Spezia - Sono 174 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.405 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 755 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 66 nuovi casi ad Imperia, 37 a Savona, 44 a Genova (41 in Asl3 e 3 in Asl4), mentre nello Spezzino si arriva a 27. Cinque i decessi, tutti al Policlinico San Martino di Genova: il dato spezzino da inizio pandemia rimane fermo a 420. In isolamento domiciliare al momento ci sono 7.217 (+248 nelle ultime 24 ore).



Casi per provincia

SAVONA - 1.788

LA SPEZIA - 961

IMPERIA - 1.318

GENOVA - 3.667

Residenti fuori Regione/Estero - 121

altro/in fase di verifica - 228

Totale 8.083



Ospedalizzati

Liguria 771 (bassa e media terapia intensiva), 80 rianimazioni (+10 ricoveri rispetto a ieri)

ASL5 globale 89 (bassa e media terapia intensiva), 9 rianimazioni (-)

ASL5 Sarzana 88 (bassa e media terapia intensiva), 9 rianimazioni (+2)

ASL5 Spezia 1 (bassa e media terapia intensiva), 0 rianimazioni (-2)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.854

ASL 2 - 1.794

ASL 3 - 2.622

ASL 4 - 298

ASL 5 - 722

Liguria - 7.290