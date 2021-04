Altre tre vittime al San Bartolomeo, anche una donna di 58 anni

La Spezia - Sono 323 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.313 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.815 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore se ne registrano 48 a Imperia, 78 a Savona, 163 a Genova (158 in Asl3, 5 in Asl4) mentre nello Spezzino raggiungono quota 34. Sette i decessi complessivi in Liguria che portano il totale da inizio pandemia a 4.053 con tre casi relativi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di due uomini di 74 e 75 anni e di una donna di 58 che portano il totale provinciale a 433.



Casi attuali per provincia

SAVONA 1.522

LA SPEZIA 831

IMPERIA 1.177

GENOVA 3.295

Residenti fuori Regione/Estero 94

altro/in fase di verifica 190

TOTALE 7.109



Ospedalizzati

Liguria: 678 bassa e media terapia, 83 terapia intensiva (-22 posti letto in meno rispetto a 24 ore fa)

ASL5 globale: 86 bassa e media terapia, 11 terapia intensiva (-1 posti letto in meno rispetto a 24 ore fa)

ASL5 Sarzana: 85 bassa e media terapia, 10 terapia intensiva (-1 posti letto in meno rispetto a 24 ore fa)

ASL5 Spezia: 1 bassa e media terapia, 1 terapia intensiva (0 posti letto in meno rispetto a 24 ore fa)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.381

ASL 2 - 1.334

ASL 3 - 2.471

ASL 4 - 393

ASL 5 - 713

Liguria 6.292



Dati vaccinazioni 16/04/2021 ore 16

523.160 Consegnati (fonte governativa)

451.756 Somministrati

86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati