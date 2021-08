Alla Spezia 41 nuovi positivi, calano ancora gli ospedalizzati in Liguria

La Spezia - Sono 139 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.886 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia nelle ultime ventiquattro ore se ne aggiungono 42, a Savona 3, a Genova 53 (di cui Asl 3 con 34, Asl4 con 19), alla Spezia 41. Si aggiorna dunque il dato dei positivi attuali nelle diverse province, a cominciare dai 378 di Savona, 510 della Spezia, 522 di Imperia, 1.493 di Genova cui vanno aggiunti 85 residenti fuori Regione/Estero e 280 in fase di verifica per un totale di 3268 persone positive.



Diminuiscono ancora gli ospedalizzati: in Liguria se ne contano 82, quattro in meno di ieri, con 10 terapie intensive. Alla Spezia la situazione è rimasta invariata ai dati di ieri: 6 persone positive al Covid al Sant'Andrea, una delle quali in terapia intensiva. A proposito invece delle sorveglianze attive, se ne contano attualmente 465 in Asl1, 321 in Asl2, 603 in Asl3, 135 in Asl4, 352 in Asl5 mentre per quanto concerne la campagna vaccinale, alle 16 di oggi 2.154.837 sono i sieri consegnati (fonte governativa) per 1.957.904 di somministrazioni con percentuale del 91%.