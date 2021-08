Al Sant'Andrea si libera una terapia intensiva, 81 nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Sono 81 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.439 tamponi molecolari e 3.388 test antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 37, Savona 6, Genova 28, La Spezia 9. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1.

Nel bollettino odierno si registra purtroppo un decesso – un uomo di 84 anni - avvenuto ieri a Savona, che porta il totale ligure da inizio pandemia a 4.366 mentre restano 472 le vittime spezzine. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni rispetto a ieri aumentano di una sola persona, portando il totale ligure a 45 con 12 terapie intensive. Migliora la situazione in Asl5 dato che i ricoverati al Sant'Andrea restano cinque ma uno dei due in terapia intensiva ha fatto ritorno in reparto.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati invece 81, per un totale regionale da inizio pandemia arrivato a 98.650. I casi attualmente attivi in Liguria sono 2.605 di cui 426 nello Spezzino dove ci sono 290 soggetti in sorveglianza attiva.

Invariata infine la percentuale dei vaccini somministrati rispetto ai consegnati. Ad oggi sono 756.827 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, fra questi 103.391 sono spezzini.