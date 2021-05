Al Compro Oro con oggetti di dubbia provenienza, denunciati in due

La Spezia - Nella mattinata di giovedì una pattuglia della Squadra Mobile della Questura della Spezia, nell’effettuare ricognizioni di routine in città, ha notato nei pressi dell’ingresso di un Compro oro, un pregiudicato già conosciuto, in compagnia di un’altra persona.

Considerati i trascorsi e i molteplici precedenti di polizia che gravano sul predetto, gli operatori hanno provveduto ad un controllo sui due soggetti, trovandoli in possesso di alcuni monili in oro. Contattata la titolare del Compro oro, la stessa ha riferito che poco prima il noto ragazzo si era recato nel negozio per cercare di vendere alcuni oggetti preziosi e che, ritenuta inferiore alle sue aspettative l’offerta di acquisto da parte della donna, si era allontanato insieme all’altro soggetto che lo aspettava all’esterno dell’esercizio.



I due uomini sono stati quindi accompagnati presso gli Uffici della Questura dove, non in grado di fornire una plausibile spiegazione circa il possesso dei suddetti oggetti preziosi, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di valori. Gli operatori della Squadra Mobile della Questura spezzina, hanno sequestrato la merce di cui gli stessi erano in possesso, proseguendo negli accertamenti circa la provenienza dei beni.

Il noto pregiudicato, 38enne e residente in provincia, era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con permesso giornaliero di assentarsi per lavoro dalla propria abitazione dalle ore 7:00 alle ore 17:00, beneficio che è stato revocato dall’A.G. a seguito della denuncia degli agenti della Squadra Mobile spezzina.

Chiunque riconoscesse gli oggetti nella foto, potrà contattare gli operatori della Squadra Mobile della Questura.