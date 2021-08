Aggredisce la madre, arrivano i Carabinieri e scoprono un arsenale

La Spezia - Rischia oltre due anni d'arresto l'uomo che nel pomeriggio di ieri è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale da parte dei Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia della Spezia.

I militari sono intervenuti nell'abitazione dove un uomo, in forte stato di ebbrezza alcolica, aveva aggredito la madre anziana, scongiurando conseguenze più gravi per la donna. Per il figlio, in preda ai fumi dell'alcol, è stato disposto il ricovero al Pronto soccorso della Spezia.



Da un controllo dell'abitazione nel frattempo sono spuntate armi da fuoco, anche da guerra, e armi bianche.

All'interno dell'arsenale abusivo sono state rinvenuti un fucile, due pistole, alcune spade (tra le quali 6 katane), un arco e una balestra con frecce, una mazza ferrata e un proiettile bellico antiaereo da 40 millimetri.



L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e da guerra, non avendo alcun titolo a detenerle.