Aggredisce la ex compagna con una mazza da baseball

La Spezia - E' stata presa alle spalle e colpita con una mazza da baseball dell'ex compagno. Brutale aggressione, in serata, al Termo ai danni di una 48enne. Sui fatti stanno procedendo i carabinieri che ricostruiranno tutto il quadro della terribile vicenda.

Stando a quanto si apprende, la vittima stava rientrando a casa, ignara che alla solita fermata del bus c'era ad attenderla l'uomo nascosto nel buio il quale poco dopo l'ha aggredita alle spalle. Nonostante il dolore e lo spavento la donna ha avuto la forza di fuggire e lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori.

La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata accompagnata in ospedale in stato di shock. Non ha mai perso conoscenza. L'aggressore si è allontanato velocemente ma i carabinieri sono sulle sue tracce.