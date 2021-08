Addio alla professoressa Elisabetta Buscaini Zappa

La Spezia - Si è spenta oggi, all’età di 71 anni, la Professoressa Elisabetta Buscaini Zappa. Ha insegnato matematica e scienze presso le scuole medie cittadine Dialma Ruggiero, Pontremoli e U. Mazzini ricoprendone anche la funzione di vicepreside. Fu impegnata anche nell’insegnamento al fine dell’ottenimento della licenza media per gli adulti non scolarizzati (c.d. 150 ore sindacali) aiutando molti spezzini nel raggiungimento del diploma. Sposata con il Dott. Alberto Zappa, ex responsabile del Centro Antidiabetico della Spezia, è madre di Paolo Zappa editore di questo giornale. I funerali si terranno venerdì 20 agosto alle ore 9:00 presso la Cripta di Cristo Re.