Addio alla professoressa Caterina Caporaso Vigorito

La Spezia - Si sono tenuti oggi nella parrocchia di Santa Rita i funerali di Caterina Caporaso Vigorito, storica docente del liceo scientifico Pacinotti dove insegnò per tre decati. L'insegnante, amatissima e conosciutissima per il suo contributo all'Accademia Cappellini e per aver formato tante giovani menti si è spenta nei giorni scorsi all'Opa di Massa dove era ricoverata da qualche tempo. In molti la ricodano come una donna attenta. La sua scomparsa ha segnato molto quanti l'hanno amata e conosciuta, a partire dal marito, le figlie e i nipoti ai quali giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.