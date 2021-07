Addio al dottor Frojo, ex primario di Odontoiatria e presidente dei Medici. Barbagallo: "Grave perdita"

La Spezia - ?Si è spento ieri all'età di 74 anni il dottor Roberto Frojo, già primario ospedaliero del Reparto di Odontoiatria e presidente dell'Ordine dei medici.



"La scomparsa del dottor Frojo - lo ricorda Salvatore Barbagallo, attuale presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Spezia - è una grave perdita per la comunità medica spezzina. Persona piena di umanità, ha sempre svolto la sua professione di odontoiatra mostrando preparazione e serietà sia come primario ospedaliero, sia come libero professionista.

Ho potuto apprezzare da vicino queste sue doti qualche anno fa in qualità di vicepresidente quando lui era alla guida dell'Ordine dei Medici della Spezia. Sapeva affrontare con efficacia tutte le problematiche della professione medica e in particolare quelle concernenti l’odontoiatria.

I suoi insegnamenti resteranno vivi come viva resterà viva nella memoria di tutti noi il suo nome. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Spezia partecipa al dolore della famiglia con sincere condoglianze e un grande abbraccio".



Il dottor Frojo lascia nel dolore la moglie Maria Luisa, il figlio Federico, la nuora Francesca e la nipote Lucrezia. Le esequie si terranno venerdì 16 luglio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, in Piazza Beverini.