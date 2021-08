Addio ad Angelo Bianco, figura di riferimento del gruppo "Spezia sub"

La Spezia - Un profondo lutto ha colpito il quartiere di Fabiano e il mondo dei sub spezzini. E' mancato al termine di una dura lotta contro una malattia Angelo Bianco, 74 anni, ex meccanico di Atc in pensione, grande appassionato di mare e pesca subacquea.

Bianco abitava con la famiglia nel quartiere di Fabiano dove era benvoluto da tutti e nel tempo era stato capace di creare legami forti, anche nei momenti più duri, come quando il suo primogenito mancò a causa di un incidente di pesca. Un momento difficilissimo che solo con il calore e l'affetto della famiglia riuscì a superare e a portare avanti la memoria del figlio con la deposizione di un cippo e una commemorazione che si celebrava ogni anno.

Angelo Bianco era impegnatissimo nel gruppo subacqueo "Spezia Sub" del quale è stato nel direttivo finché la malattia glielo ha permesso.

"Era un uomo straordinario, un amico fidato - raccontano da Fabiano - , se ne è andato in silenzio, nello sconforto la moglie Silvana, il figlio Gabriele, i fratelli Piero e Mauro, l'amico fraterno Carlo Pollici, i parenti tutti e gli amici di sempre afflitti dalla perdita inaspettata".



I funerali si terranno sabato 14 agosto nella chiesa di Fabiano Basso alle 11.30.