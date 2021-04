Addio a Roberto Sani, sognò la Diga beach

La Spezia - Una figura travolgente e sognatrice. La Spezia piange Roberto Sani, 60 anni, era costruttore edile che portava avanti la tradizione di famiglia ed era un profondo amante della cultura. E' scomparso improvvisamente e la triste notizia ha gettato nello sconforto più profondo quanti lo hanno saputo apprezzare.

Sani non amava solo la cultura ma anche i viaggi e la buona compagnia, quella stessa che era capace di animare, in molte occasioni, anche nelle più inaspettate. Sani sognava in grande e fu proprio tra i principali attori del gruppo "Isola nella corrente" che tentò di portare avanti un ambizioso progetto legato alla Diga beach.