Addio a Renato Orlandi, per anni presidente dell'Anpi Levante

La Spezia - Si è spento Renato Orlandi, per anni presidente della sezione Anpi del Levante spezzino. I funerali si terranno lunedì 12 luglio alle 10.00 alla chiesa di Santa Maria al Molinello, ai Prati di Vezzano. "Un democratico, un uomo che ha sempre contribuito a promuovere i valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione - il ricordo della deputata spezzina di Italia viva Raffaella Paita -. È stato per anni presidente della sezione ANPI del Levante. E’ stato e resterà grazie alle sue poesie, ai suoi scritti, alle sue iniziative nelle scuole, la memoria della storia partigiana della Brigata della Fondega del Termo. Per noi rimarrà per sempre un esempio di impegno politico e culturale. Era un uomo forte nei valori e mite nei gesti, dotato di garbo e gentilezza. Ha saputo coinvolgere molti ragazzi nell'impegno di portare il testimone della Resistenza con la convinzione che tramandare valori significasse costruire futuro. Grazie Renato. Un abbraccio alla moglie, ai figli e ai nipoti". "Che la terra ti sia lieve", il messaggio che attraverso i social gli ha dedicato il consigliere comunale Massimo Lombardi, dando comunicazione della data delle esequie. E Moreno Veschi, esponente di Art.1, lo ha ricordato come "infaticabile antifascista", rammentando la loro collaborazione "per portare i valori della Resistenza nella scuola".