Addio a Mirco Vignali il "gigante buono" di Palazzo civico

La Spezia - La sua voce non rallegrerà più né l'ex Garibaldi né i corridoi degli uffici amministrativi dei Servizi sociali del Comune della Spezia. Mirco Vignali non c'è più. L'impiegato comunale, 54 anni, tifosissimo dello Spezia è mancato ieri sera dopo un breve ricovero all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove si trovava da una decina di giorni. Mirco era legatissimo alla famiglia, alla sorella e all'amata nipotina.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente quanti lo hanno amato e conosciuto che lo ricordano come un uomo meraviglioso, giusto, diretto. La carissima amica e collega Cinzia lo ricorda così: "Ci sentiremo tutti smarriti senza di lui. Era una persona con una naturale intelligenza emotiva, spiccata, riusciva con semplicità ad entrare in relazione con tutti, anche con i caratteri più 'difficili'. Sin dall'inizio, circa 11 anni fa è entrato a far parte non solo del nostro delicato lavoro ma anche delle nostre vite. Parlavamo spesso di musica, gli piaceva tenere la radio accesa mentre lavorava e ogni tanto si metteva anche a cantare".

"La sua voce era inconfondibile - prosegue Cinzia - era capace di tenere rapporti con noi, che siamo una sessantina e l'ufficio personale. Non era un compito facile! Era una persona molto generosa e protettiva. Spesso portava i suoi dolci per condividerli con noi colleghe... era un fratello insomma. Era davvero un gigante buono e ogni tanto cercava di mettersi a dieta ma adorava troppo cucinare. Amava la convivialità e l'amicizia. Aveva tantissimi amici, quasi tutti di vecchia data. Era uno spezzino doc, ha vissuto la sua infanzia nel quartiere Umbertino, il suo mondo erano Piazza Brin e l'oratorio dei salesiani. Una persona meravigliosa e umana. Con un carattere forte e tenero allo stesso tempo".

I funerali di Mirco Vignali si terranno venerdì 7 maggio alle 15.30 nella chiesa di Nostra signora della Neve in Via Garibaldi alla Spezia.