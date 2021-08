Addio a Franco Carpanesi fondatore della Letter Bit

La Spezia - Lutto nel mondo dell'artigianato: è mancato all'età di 80 anni Franco Carpanesi. Artigiano e associato storico di Cna la Spezia Via Padre Giuliani, è stato il fondatore, insieme al nipote Fabrizio Forma, della Letter Bit, azienda che prosegue la propria attività grazia all’impegno dei figli di Franco, Massimiliano e Andrea. Franco Carpanesi, fratello dell’ex allenatore dello Spezia Sergio che nell'88 fece sognare i tifosi sfiorando la promozione, fu un grandissimo appassionato di calcio e dirigente di società sportive, tra cui la Migliarina Teli. In una nota dell'associazione di categoria si legge: "La Cna della Spezia si stringe al dolore della famiglia Carpanesi per la scomparsa del caro Franco".

I funerali si svolgeranno giovedì 12 agosto 2021 alle ore 10 nella chiesa di San Giovanni di Migliarina.