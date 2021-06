Addio a Danilo Semolic, colonna della comunità di Don Bosco

La Spezia - È venuto a mancare un grande amico e una colonna portante della Comunità di Don Bosco, Danilo Semolic. "Una persona speciale, capace di grandi slanci, riferimento essenziale di "Colazione col sorriso", vissuto in silenziosa sollecitudine, amico fidato, persona di una generosità francescana. Noi tutti lo amiamo e continueremo ad amarlo anche nella speranza che si realizzi il suo grande sogno e cioè di creare un luogo dove tutti possono venire a mangiare cibo di qualità a prezzi accessibilissimi", lo ricordano gli amici. "Danilo aveva in mente la creazione di una locanda accogliente e noi ci facciamo portavoce del suo progetto in virtù di tutto ciò che abbiamo ricevuto come amore e presenza da lui in questi anni".