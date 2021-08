Acquisti in serie, con carte e bancomat rubati. Finisce in carcere

Un 46enne francese aveva fatto ripetuti acquisti, soprattutto presso bar e tabacchi, in modalità “contact-less”, cioè sotto i 25 euro, così da non aver bisogno di conoscere e digitare il pin.

La Spezia - La Squadra Mobile spezzina ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere disposta dal Tribunale della Spezia nei confronti di un cittadino francese di 46 anni, pluripregiudicato. Secondo le indagini degli investigatori, l'uomo sarebbe ritenuto responsabile di aver utilizzato, in più circostanze, nel periodo da fine maggio a fine giugno, alcune carte di debito e bancomat di provenienza furtiva, effettuando nell’immediatezza ripetuti acquisti, soprattutto presso bar e tabaccai, in modalità “contact-less” sotto i 25 euro, così da non aver bisogno di conoscere e digitare il Pin. In alcune circostanze le carte erano frutto di borseggi perpetrati dall’arrestato, in particolare a bordo di autobus di linea.



I riscontri dell’attività investigativa della Squadra Mobile sono riscontrate anche da dichiarazioni testimoniali e riprese video, elementi che hanno sicuramente contribuito alla decisione dell’autorità giudiziaria di applicare nei confronti del cittadino d’oltralpe la misura cautelare più limitativa della libertà personale, considerando anche che lo stesso risulta senza fissa dimora nel territorio italiano. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Villa Andreino nella serata di ieri.