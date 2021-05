Accoltella il figlio durante una lite in strada

Paura ieri sera in Viale San Bartolomeo. Il giovane non è in pericolo di vita. Il padre è stato denunciato per lesioni aggravate e porto illegale di armi.

La Spezia - Lesioni personali aggravate per aver accoltellato il figlio dopo una furiosa lite. Il giovane è ancora in ospedale e non è in pericolo di vita. Il violento episodio risale alla serata di ieri quando i carabinieri del Radiomobile della Spezia sono giunti in Viale San Bartolomeo in seguito ad una lite scoppiata in strada e all'origine ci sarebbero futili motivi. Ad essere fermato è un 50enne, come detto padre del giovane ferito, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo ha impugnato un coltello con una lama di 7 centimetri e colpendo l'altro al braccio e torace.

Il giovane è stato trasportato in ospedale alla Spezia e trattenuto in osservazione, non in pericolo di vita. Sul fatto indagano i militari della Compagnia della Spezia, che, dopo aver recuperato e sequestrato il coltello, hanno deferito l’uomo per lesioni personali aggravate e porto illegale di armi.