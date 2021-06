Abuso edilizio a Coregna, denunciato il responsabile

La Spezia - Gli agenti del Comando di Polizia Locale spezzina, nel corso della propria attività di controllo a difesa dell’ambiente, in seguito a segnalazione ricevuta da alcuni privati cittadini hanno effettuato, unitamente a tecnici comunali, specifici controlli in località Coregna su alcune strutture edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, dato che la zona interessata è soggetta a tale vincolo. A seguito di tali controlli gli agenti intervenuti, rilevata l’effettiva irregolarità delle strutture, hanno denunciato il responsabile degli abusi, che ora rischia l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro. Il Comando di Polizia Locale, principalmente con la specializzata Sezione Ambiente e Territorio, pone costante attenzione alle problematiche legate alla difesa dell’ambiente e del territorio in tutte le loro declinazioni, grazie anche alle segnalazioni che giungono dalla cittadinanza, come avvenuto in questo caso.