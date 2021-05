Abbandonano rifiuti, fioccano nuove sanzioni

La Spezia - Prosegue la lotta agli abbandoni di rifiuti da parte degli agenti della Polizia Locale del Comando di via Lamarmora. Nei primi dieci giorni di maggio il personale della sezione decoro urbano della Polizia Locale, grazie al fondamentale aiuto tecnico degli apparati di videosorveglianza cittadina, monitorati continuamente da personale specializzato, ha accertato 17 violazioni inerenti l’abbandono di rifiuti presso le isole zonali collocate nel centro cittadino. Parallelamente proseguono i controlli degli agenti sulla circolazione degli autocarri che trasportano irregolarmente rifiuti nelle varie zone periferiche della città.



Nei giorni scorsi infatti veniva individuato e sanzionato il proprietario di un autocarro il cui conducente era stato visto scaricare dal cassone ed abbandonare alcuni sacchi in via Nuova Benedicenti. Infine la preziosa collaborazione degli ispettori ambientali di Acam ambiente, operanti in stretta sinergia con gli agenti della Polizia Locale in virtù di apposita convenzione stipulata col Comune della Spezia, ha portato all'individuazione di tre soggetti, particolarmente incivili, che in maniera seriale, abbandonavano i sacchetti dei rifiuti domestici sui marciapiedi, in alcuni punti della città o nei cestini stradali, che si ricorda possono essere utilizzati solamente per lo smaltimento di rifiuti cosidetti “da passeggio”, ciò anche per evitare che i volatili, specie i gabbiani in cerca di cibo, cospargano i rifiuti sulle strade o sui marciapiedi stessi.