Abbandona rifiuti nei pressi dell'isola zonale, sorpreso con le telecamere

La Spezia - Continua la lotta agli abbandoni di rifiuti in città da parte della Polizia Locale. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa quando, a seguito di accertamenti svolti dalla Sezione Tutela del decoro urbano della Polizia Locale, è stato identificato l'autore di alcuni abbandoni di rifiuti presso l'isola zonale di via delle Cave. Gli abbandoni sono stati ripresi in giorni e orari diversi dal sistema di videosorveglianza cittadino, che copre anche l'isola zonale stessa, proprio con la specifica finalità di identificare gli autori di comportamenti irregolari. Dalle registrazioni video gli agenti hanno notato il sopraggiungere nei pressi dell'isola zonale della persona citata a bordo di un autocarro, del quale però non era stato possibile risalire alla targa alfanumerica.

Alcuni appostamenti e sopralluoghi in zona hanno poi permesso il riconoscimento del mezzo menzionato, giungendo fino all'identificazione della persona che aveva abbandonato i rifiuti. Quest'ultima veniva quindi contattata e convocata presso gli uffici del Comando di via La Marmora, ove le veniva contestata la violazione in riferimento all'ordinanza sindacale sulle modalità di conferimento dei rifiuti presso le isole zonali che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.