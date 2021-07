A mezzanotte stop ai drink e alla musica in città

La Spezia - Estesi fino al 31 luglio i provvedimenti per limitare la movida serale alla Spezia. Stop a mezzanotte alla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo. "La nuova ordinanza si è resa necessaria perché soprattutto nei fine settimana il fenomeno spesso degenera in comportamenti, anche a seguito di abuso di alcol, che possono creare problemi di ordine pubblico e pregiudicare il riposo delle persone soprattutto nelle aree maggiormente frequentate vista la presenza di molti locali", recita una nota dell'amministrazione comunale.



Dal 14 luglio 2021, e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica (fissata al momento al 31 luglio), nell'area del complesso del Porto Mirabello, via Aldo Moro e Largo Fiorillo dalle 21 e fino alle 6, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all’interno degli esercizi autorizzati, comprese le aree pertinenziali e attrezzate.

Disposta la chiusura alle 21 e fino alle 6 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari, la chiusura dalle 2 e fino alle 5 di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Infine ogni attività musicale, anche di sottofondo, deve cessare dalle 24 e fino alle 6. La violazione dell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400 euro e un massimo di mille.