"Spezia profondamente cambiata. Per i carabinieri ogni giorno una sfida"

La Spezia - Torna dopo trent'anni in terra Ligure Maurizio Ferla, dal 2 agosto scorso Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” e questa mattina ha fatto visita alla caserma del Comando provinciale dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto". Si tratta di luogo particolare, per il generale, lui stesso nel 1995 era il comandante della Compagnia della Spezia e gestì il trasferimento dalla vecchia sede di via Ugo Foscolo. Dopo il servizio alla Spezia , terminato nel 1996, ricoprì vari incarichi al Comando Generale dell’Arma a Roma, per poi reggere i comandi Provinciali di Frosinone e Lecce, del Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri. Promosso Generale di Brigata ha poi retto il comando della Prima Brigata Mobile a Roma, da cui dipendono i Reggimenti ed i Battaglioni mobili dislocati in tutta Italia, ed infine del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, da cui dipendono i N.O.E. allocati in tutta Italia.

"Trovo un territorio profondamente cambiato, rispetto a trent'anni fa dove c'erano contesti diversi e altre problematiche emergenti. Ho trovato dei luoghi molto più curati, migliori e con una grande attenzione al territorio. Quando ero qui si vedeva una profonda crisi sociale, generalizzata e ne avevamo risentito anche qui in Liguria" Ha detto il comandante che per l'occasione ha fatto anche un breve passaggio sulla situazione degli incendi in provincia, dove i Carabinieri forestali stanno indagando a tutto campo sui roghi divampati in costa a Framura e Riomaggiore.

"Certamente l'unione con il Corpo forestale dello Stato è stato un potenziamento generalizzato - ha aggiunto - ed è una lotta quotidiana. Come ogni anno l'attenzione è molto elevata e sono stati rilevate situazioni di incendi dolosi: dobbiamo avere tutti quanti una coscienza maggiore, rispetto per l'ambiente. Speriamo che questa cultura si espanda sempre di più".

L'Arma dei Carabinieri è chiamata sempre ad affrontare nuove sfide e a dare risposte importanti al territorio. Interventi costanti anche nello Spezzino che, nel 2021, hanno rappresentato circa i due terzi del totale dei reati avvenuti in tutta la provincia e tradotti in: 131 arresti e oltre 600 denunce in stato di libertà, oltre che in 51 proposte di misure di prevenzione sia personali che patrimoniali. Nell’incontrare il personale, il Generale Ferla ha sottolineato l’importanza del servizio svolto dalle Stazioni a favore del territorio e dei cittadini.

"I carabinieri ogni giorno devono affrontare nuove sfide - ha spiegato il comandante della Legione Liguria - e non ha mai cambiato 'lavoro'. La sua missione nelle Stazioni è quella di essere a contatto diretto con le famiglie e la gente. Ogni presidio sul territorio, soprattutto nel lockdown, ha avuto un ruolo centrale e di riferimento. La pandemia ci porta ugualmente ad essere sempre e comunque vicini alle persone. Alla Spezia sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico proprio per garantire una maggiore presenza. Pensiamo che questo servizio sia stato apprezzato molto".

Nel corso della sua visita spezzina il generale Ferla ha incontrato una rappresentanza dei carabinieri che fanno servizio in provincia della Spezia e si è intrattenuto con la senatrice Stefania Pucciarelli, Sottosegretario di Stato alla Difesa, e con i carabinieri in congedo dell’Associazione nazionale Carabinieri. Nell’occasione il generale Ferla ha simbolicamente consegnato alcune ricompense a militari particolarmente distintisi nella condotta dell’indagine “Settimo Comandamento”, conclusasi ad ottobre scorso, che aveva condotto all’arresto di un gruppo criminale dedito a truffe ad anziani, furti in abitazione e rapine.