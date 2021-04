"Generoso e gentile, perdiamo un uomo e un imprenditore di grande visione"

La Spezia - Cna La Spezia porge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai soci di Simone Leone per la sua prematura scomparsa. Leone era un ragazzo generoso e gentile, dall’animo accogliente e sempre disponibile. Era titolare insieme a suoi amici fraterni di due ostelli il ‘5 Terre Backpackers’ di Corvara nel comune di Pignone e quello di Via Paleocapa, realizzato pochi anni fa vicino alla stazione ferroviaria della Spezia. Due attività d’eccellenza nella ricettività della nostra provincia dedicate ai giovani turisti internazionali che vogliono conoscere il mondo con lo zaino in spalla. Una visione imprenditoriale nata dalle sue esperienze all’estero, dai suoi viaggi e dalle sue amicizie".



"Il modello, portato anche nello spezzino, è quello dei City Hostel - si legge nella nota accorata dell'associazione di Via Padre Giuliani -, strutture europee frequentate da giovani globetrotter, in cui non mancano sia confort che design, con massima attenzione ai dettagli e agli spazi comuni aperti anche ai visitatori e locali. Abbiamo drammaticamente perso un giovane uomo di soli 38 anni, per tanti un amico prezioso, e pure, un imprenditore in grado di trasformare, con grande determinazione e sempre con il sorriso, la propria filosofia d’accoglienza in una realtà".