"Erba" nei calzini, sedicenne denunciato per spaccio ai giardini

La Spezia - Denunciato a piede libero un minore spezzino di 16 anni sorpreso a cedere marijuana a un altro minore nei giardini pubblici di via Mazzini. E' questo l'esito dell'attività svolta ieri mattina dalla Polizia Locale della Spezia. Il vagare dei due minorenni, che avrebbero dovuto essere in classe o a casa in didattica a distanza, ha attirato l'attenzione degli agenti della Locale. E' bastato seguire i movimenti dei due giovani per accertare la cessione dello stupefacente da parte di un sedicenne residente nella zona est della città a favore di un coetaneo.

Sottoposto a perquisizione personale alla presenza dei genitori nel Comando di via Lamarmora, nascondeva nei calzini un ulteriore involucro contenente marijuana. Su disposizione della Procura del Tribunale dei Minori di Genova è stata eseguita anche la perquisizione domiciliare, che ha dato esito negativo. Il ragazzo, affidato ai genitori, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Genova. Il giovane che invece aveva ricevuto lo stupefacente, residente in Val di Vara, è stato affidato ai genitori e sarà segnalato alla Prefettura della Spezia in qualità di assuntore.